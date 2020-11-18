Кабинет Министров 18 сентября одобрил проект двустороннего соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Индонезией. Чиновники поддержали решение без обсуждения.

Поэтому теперь украинцы смогут после окончания карантина отправиться без визовых требований еще в одну страну. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Соответствующее решение было принято 18 ноября во время заседания правительства.

Гончаренко также добавил фото распоряжения об "Одобрении проекта соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований".

Что известно о визовом режиме между Украиной и Индонезией

Отметим, что сейчас между Украиной и Индонезией действует несимметричный визовый режим. То есть, украинцы могут находиться в Индонезии без визы до 30 суток. В то же время гражданам Индонезии на такой срок нужно оформлять визу.

Поэтому это соглашение должно решить эту проблему. Согласно ему, украинцы и дальше смогут находиться в Индонезии без визы в течение 30 дней. Зато индонезийцы будут путешествовать по Украине в течение 60 дней.

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