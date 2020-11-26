Украина должна смотреть оптимистично на будущее в отношениях с США. По словам генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, администрация Байдена будет действовать более жестко в отношении России.

Политика США в отношении России будет более жесткой

В руководство США вернутся многие профессионалы, которые будут иметь целью поддержать Украину. Об этом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе сообщил интервью ТСН.

Больше Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля – генерал-лейтенант Ходжес

Я думаю, что Украина должна быть всесторонне оптимистичной, потому что администрация Байдена будет иметь более жесткую политику и стратегию в отношении России. Когда есть стратегия, как иметь дело с Россией, вы можете разработать политику, необходимую для реализации этой стратегии. Например политика в отношении Украины, Турции или Грузии,

– сказал Годжес.

У Вашингтона также будут ожидания насчет действий власти в Украине

Однако в Вашингтоне не только будут оказывать Украине определенную поддержку, а будут выдвигать определенные ожидания. В частности, отметил генерал-лейтенант, будут надеяться на верховенство права, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека.

Обратите внимание! Вероятно, что нового президента США Джозефа Байдена инаугурируют 20 января 2021 года. Новоизбранный глава Белого дома уже лично представил часть своей команды. Соперник Байдена на выборах Дональд Трамп уже отдал распоряжение начать процесс передачи власти в стране.