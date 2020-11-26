Украина должна быть всесторонне оптимистичной, – Ходжес об избрании Байдена
Украина должна смотреть оптимистично на будущее в отношениях с США. По словам генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, администрация Байдена будет действовать более жестко в отношении России.
Политика США в отношении России будет более жесткой
В руководство США вернутся многие профессионалы, которые будут иметь целью поддержать Украину. Об этом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе сообщил интервью ТСН.
Больше Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля – генерал-лейтенант Ходжес
Я думаю, что Украина должна быть всесторонне оптимистичной, потому что администрация Байдена будет иметь более жесткую политику и стратегию в отношении России. Когда есть стратегия, как иметь дело с Россией, вы можете разработать политику, необходимую для реализации этой стратегии. Например политика в отношении Украины, Турции или Грузии,
– сказал Годжес.
У Вашингтона также будут ожидания насчет действий власти в Украине
Однако в Вашингтоне не только будут оказывать Украине определенную поддержку, а будут выдвигать определенные ожидания. В частности, отметил генерал-лейтенант, будут надеяться на верховенство права, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека.
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