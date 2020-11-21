Украина должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России. В частности, говорится и о прекращении российской оккупации Крыма и выводе войск РФ с востока Украины.

США поддерживают украинский народ, а также связанные с Евромайданом надежды на богатое государство. Об этом 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает американское посольство в Киеве.

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Что сказала Квин

7 лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия вывели государство на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение,

– заметила политикиня.

По ее словам, главным усилием Украины является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными кругами, подкупающих судей, депутатов, а также угрожающих журналистам.

"Новые институты направлены на уменьшение коррупции и углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильная банковская и энергетическая отрасли были бы невозможным без Євромайдана", – сказала Квин.

Она также добавила, что Украине нужно сделать еще немало, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства.

Что известно о Дне достоинства и Свободы