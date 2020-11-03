Евросоюз обнародовал заявление относительно скандального решения КСУ и призвал Украину немедленно возобновить антикоррупционную инфраструктуру. Мол, это является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

В ЕС добавили, что понимают сложность ситуации и ценят то, как президент и правительство хотят безотлагательно ее решить. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

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Решение Конституционного суда Украины относительно элементов антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после революции достоинства 2014 года,

– говорится в документе.

По словам Стано, решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров.

В частности, он намекнул на обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации, а также – в рамках недавно согласованной программы макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и процесса либерализации визового режима.

"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об э-декларировании активов и соответствующие задачи НАПК, а также стабилизировать правовой статус НАБУ до крайнего срока 16 декабря, установленного Конституционным судом.

Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе также призвали президента, правительство и Раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. Там добавили: ЕС готов поддержать украинских партнеров в этих усилиях.



КСУ отменил э-декларирование / Инфографика 24 канала

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