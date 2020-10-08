Украинские экспортеры вооружения восстанавливают утраченные позиции на мировых рынках.

Как сообщил генеральный директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря, несмотря на высокую конкуренцию на мировых рынках и карантинные ограничения, компании с начала года удалось на сто процентов выполнить план по поступлению денег в бюджет, выиграть несколько тендеров и наладить сотрудничество с несколькими десятками стран. Благодаря этому Украина уверенно находится в двадцатке крупнейших экспортеров оружия. Ключевым, по словам руководителя ведомства, для нас остается рынок Азии. Больше всего украинского оружия покупает Пакистан, Китай и Турция. Это бронетехника, запасные части для ремонта танков Т-80, противоракетный комплекс "Скиф".

Нам есть что предлагать и что продавать. Не всегда это легко. Эффективность экономическая увеличивает нашу цену. Но тем не менее, наши позиции достаточно стабильны, чтобы это наращивать, перестраивать, оптимизировать производство и становиться более конкурентоспособными,

– отметил руководитель ведомства.

Так, по словам Вадима Ноздри, в Пакистане проведено два раунда сверхсложных испытаний высокоточных средств поражения в условиях военного полигона, результат которых был высоко оценен тамошними военными. С Турцией компания договаривается о создании совместного предприятия по производству беспилотных комплексов. Существуют и другие договоренности о закупке вооружений нашего ВПК.

Вместе с налаживанием сотрудничества, Украине приходится противостоять мощным информационным атакам со стороны конкурентов, особенно россиян. Так, агентства наших соседей после пресс-конференции начали разгонять информацию о том, что Украина выпала из 20-ки крупнейших мировых экспортеров оружия, что лично опроверг гендиректор "Укрспецэкспорта".

"Я же не сказал, что мы выпали. Я сказал, что была такая угроза, если бы продолжались сокращения экспорта. Тенденция сейчас улучшается, поэтому мы находимся по объемам во второй двадцатке. То, что российские СМИ это разгоняют, это просто элемент гибридной войны и информационных атак, – отметил генеральный директор "Укрспецэкспорта". – Именно поэтому компания будет проводить более открытую политику деятельности, чтобы нивелировать негативные выдумки конкурентов и поддерживать имидж качественного и надежного поставщика высококачественного вооружения".

Автор Юрий Погребняк