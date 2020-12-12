Украина стремится расширить сотрудничество с Европейским союзом. Оно будет касаться сферы безопасности. Сейчас Министерство обороны рассматривает возможность участвовать в программе структурированного сотрудничества Европейского Союза (PESCO).

Этот вопрос министр обороны Андрей Таран обсудил во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Андрей Таран отметил, что оборонное ведомство готово и в дальнейшем расширять сотрудничество с ЕС по всем направлениям, учитывая европейские и евроатлантические ориентиры Украины.

С этой целью оборонное ведомство продолжает имплементацию комплексной оборонной реформы, направленной на усиление возможностей ВСУ и достижение критериев членства в Североатлантическом Альянсе,

– говорится в сообщении.

Что известно о программе PESCO? Программа постоянного структурированного сотрудничества была создана в 2017 году. Она направлена на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что PESCO направлена на "укрепление европейского столба внутри НАТО". Участие в PESCO является добровольным. Сейчас к ней присоединились 25 стран ЕС.

По прогнозам украинского МИД, Украина может стать полноценным членом НАТО в 2030 году. В июне 2020-го наша страна стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей". А это, безусловно, является чрезвычайно важным шагом. В то же время в США заявили, что есть 2 главных препятствия Украины на пути в НАТО: агрессия России и коррупция.