Украина готова присоединиться к процессу восстановления Афганистана. В частности украинские компании могут принять участие в проектах страны.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам пленарного заседания высокого уровня конференции "Афганистан 2020". Об этом сообщили на сайте Интерфакс-Украина.

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Как украинские компании примут участие

По его словам, украинские специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, вовлеченных в строительство железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения.

Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что украинские компании готовы поставлять:

промышленные товары;

строительные товары;

локомотивы;

тракторы;

железнодорожное оборудование и оснащение

Отметим! Конференция под лозунгом "Мир, процветание и самодостаточность" состоялась в Женеве 23 же 24 ноября с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций. Ее цель – консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.

Простой месседж Кулебы

"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", – также сказал Кулеба.

Глава украинского МИД выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении диалога внутри Афганистана. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана будет лучшим образом способствовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.

Обратите внимание! В афганской провинции Бамиан 24 ноября произошел двойной взрыв. В результате по меньшей мере 17 человек погибли, еще 50 – получили ранения.