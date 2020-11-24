Украина готова присоединиться к процессу восстановления Афганистана, – Кулеба
Украина готова присоединиться к процессу восстановления Афганистана. В частности украинские компании могут принять участие в проектах страны.
Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам пленарного заседания высокого уровня конференции "Афганистан 2020". Об этом сообщили на сайте Интерфакс-Украина.
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Как украинские компании примут участие
По его словам, украинские специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, вовлеченных в строительство железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения.
Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана,
– отметил Кулеба.
Он отметил, что украинские компании готовы поставлять:
- промышленные товары;
- строительные товары;
- локомотивы;
- тракторы;
- железнодорожное оборудование и оснащение
Простой месседж Кулебы
"Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать", – также сказал Кулеба.
Глава украинского МИД выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении диалога внутри Афганистана. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана будет лучшим образом способствовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии.
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