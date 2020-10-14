Предыдущая украинская власть ввела запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины. Это было ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье. Однако сейчас Украинский институт национальной памяти все же согласился выдать Польше разрешения на эксгумационные поисковые работы в Украине. Правда, есть одно условие.

Накануне состоялась встреча глав институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека. Они договорились о выдаче разрешений на эксгумации и согласовали условия. Об этом сообщает "Польское радио".

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Что требует Украина

По словам Дробовича, украинская сторона ожидает восстановления памятной плиты на горе Монастырь в первоначальном виде. Говорится прежде всего о списке павших в борьбе с НКВД воинов УПА. Если это произойдет, Украина и Польша обменяются разрешениями по трем местам, где можно будет проводить поисковые работы.

Голоско, Збоища и Гута Пеняцкая – это места, о которых просит Польша. Как только таблица в Монастыре будет восстановлена ​​в ее первоначальном виде, в соответствии с польским и международным законодательством, тогда произойдет обмен,

– пояснил Дробович.

Он добавил, что Украинский институт национальной памяти уже готовит соответствующие разрешения на уровне министерств культуры, институтов национальной памяти и межведомственных комитетов.

Что известно об эксгумационных работах?

Это процесс изъятия остатков мертвого человека с его места захоронения. Эксгумационные работы проводят с целью исследования обстоятельств и причин смерти, а также проведения различных экспертиз.

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