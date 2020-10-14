Украина готова выдать Польше разрешения на эксгумации, но есть условие
Предыдущая украинская власть ввела запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины. Это было ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье. Однако сейчас Украинский институт национальной памяти все же согласился выдать Польше разрешения на эксгумационные поисковые работы в Украине. Правда, есть одно условие.
Накануне состоялась встреча глав институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека. Они договорились о выдаче разрешений на эксгумации и согласовали условия. Об этом сообщает "Польское радио".
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Что требует Украина
По словам Дробовича, украинская сторона ожидает восстановления памятной плиты на горе Монастырь в первоначальном виде. Говорится прежде всего о списке павших в борьбе с НКВД воинов УПА. Если это произойдет, Украина и Польша обменяются разрешениями по трем местам, где можно будет проводить поисковые работы.
Голоско, Збоища и Гута Пеняцкая – это места, о которых просит Польша. Как только таблица в Монастыре будет восстановлена в ее первоначальном виде, в соответствии с польским и международным законодательством, тогда произойдет обмен,
– пояснил Дробович.
Он добавил, что Украинский институт национальной памяти уже готовит соответствующие разрешения на уровне министерств культуры, институтов национальной памяти и межведомственных комитетов.
Что известно об эксгумационных работах?
Это процесс изъятия остатков мертвого человека с его места захоронения. Эксгумационные работы проводят с целью исследования обстоятельств и причин смерти, а также проведения различных экспертиз.
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Мораторий на эксгумацию в Украине: главное
- В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины.
- Первые поисковые работы во Львове восстановили в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачу последующих разрешений обусловила восстановлением разгромленной в январе этого года могилы воинов УПА в Монастыре.
- Уничтоженную надгробную плиту недавно восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.
- Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой выразил надежду, что польская сторона завершит работу над восстановлением могилы воинов УПА на горе Монастырь на территории Польши.