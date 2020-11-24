В "Слуге народа" прокомментировали возможность введения жесткого карантина в Украине. Нардеп Галина Третьякова заявила, что одним из сценариев является полный локдаун на 3 – 4 недели.

Вероятность внедрения локдауну в Украине народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала в эфире Радио "НВ".

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Мы готовимся, есть план, согласно которому, если будет полный локдаун через COVID-19, который будет внедрять Кабмин,

– рассказала Третьякова.

По ее словам и президент, и Кабмин должны быть готовы к тому, "чтобы помочь своим гражданам".

Нардеп отметила, что сейчас страна готовится к полному локдауну на 3 – 4 недели, это один из возможных сценариев.

Что такое локдаун? Это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют лишь организации, оказывающие основные услуги.

Что говорят власти о возможности локдауна в Украине