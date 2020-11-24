Украина готовится к локдауну на 3 – 4 недели, это один из сценариев, – нардеп
В "Слуге народа" прокомментировали возможность введения жесткого карантина в Украине. Нардеп Галина Третьякова заявила, что одним из сценариев является полный локдаун на 3 – 4 недели.
Вероятность внедрения локдауну в Украине народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прокомментировала в эфире Радио "НВ".
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Мы готовимся, есть план, согласно которому, если будет полный локдаун через COVID-19, который будет внедрять Кабмин,
– рассказала Третьякова.
По ее словам и президент, и Кабмин должны быть готовы к тому, "чтобы помочь своим гражданам".
Нардеп отметила, что сейчас страна готовится к полному локдауну на 3 – 4 недели, это один из возможных сценариев.
Что такое локдаун?
Это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют лишь организации, оказывающие основные услуги.
Что говорят власти о возможности локдауна в Украине
- Владимир Зеленский неоднократно поднимал вопрос введения в Украине локдауна.
- Недавно министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.
- В Минздраве заявили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки коронавирус будут выявлять у 30 тысяч человек.
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