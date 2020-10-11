На протяжении 7–9 октября в Украине фиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Президент Владимир Зеленский дал ряд поручений для противодействия распространению COVID-19. Сделал он это на совещании ведомств, ответственных за охрану здоровья, поддержав предложения усилить надзор за соблюдением карантина в публичных местах.

О том, что в Украине избирательно усилят карантин, а также увеличат штрафы за его несоблюдение, первым на фейсбук-странице сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Какие поручения дал Зеленский

Высшие учебные заведения Украины временно переведут на дистанционное обучение.

В школах осенние каникулы должны начаться до 15 октября.

В красных и оранжевых зонах вводят новые ограничения работы заведений общественного питания – ресторанов, клубов. Они должны закрываться в 22:00.

Минздрав должен увеличить запасы средств индивидуальной защиты и препаратов, которые применяют при лечении осложнений коронавируса.

В Киеве, Одессе и Мариуполе начнут работать инфекционные госпитали в больших помещениях. К примеру, во Дворце Спорта в столице. Это на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Ведомственные больницы и учреждения, которые подчинены Медицинской академии наук, тоже должны готовиться к приему больных СOVID-19.

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов привлекут к работе в инфекционных больницах. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.

Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов за сутки с 30 – 35 тысяч до 50 тысяч.

До конца месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода.

Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Они предусматривают штраф 3 400 – 5 100 гривен для предпринимателей, которые пропустили в общественное помещение людей без защитных масок.

Что это было за совещание

Как рассказала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в комментарии Интерфакс-Украина, накануне Зеленский собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации.

Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мероприятий в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше,

– заметила Мендель.

По ее словам, Зеленский поддержал эти предложения. Также он отметил, что Минздрав должен обеспечить больницы кроватями, кислородом и медикаментами, которые используют для помощи больным коронавирусом.

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Обратите внимание! По состоянию на 11 октября в Украине 261 034 человека заразились коронавирусом. Больше всего новых заражений в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302) областях и Киеве (+502). Всего за период пандемии от коронавируса умерли 4 972 больных, а 113 507 – выздоровели.