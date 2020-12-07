Эксперты нынешнего Львовского форума по безопасности (состоялся 9 – 14 ноября 2020 года) обратились к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом объединить усилия и разработать четкую стратегию для противодействия российской агрессии в Черном море.

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Эксперты отметили возрастающую важность Черного моря для трансатлантической безопасности и признали российскую агрессивную внешнюю политику ключевой угрозой для безопасности и процветания региона.

В документе также говорится об угрожающем наращивании Россией военных сил в регионе, в частности увеличении военного присутствия в странах Южного Кавказа в результате развития конфликта в Нагорном Карабахе, а также преобразовании Черного моря в пусковую площадку для российских военных операций на Ближнем Востоке, что стало возможным благодаря оккупации Крыма.

Эксперты обеспокоены отсутствием четкой стратегии НАТО в регионе, что создает вакуум, который легко заполняет Россия, и отмечают, что Запад должен применять целостный подход к собственному юго-восточному флангу, включающий Балтику, Черноморский регион и регион Средиземного моря.

Среди конкретных шагов для улучшения безопасности в Черноморском регионе эксперты, в частности, предлагают запретить вход кораблей из оккупированного Крыма во все европейские порты, обеспечить постоянное присутствие немецких и американских кораблей в Черном море, в частности в украинских портах. Также необходимо разместить в регионе тренировочную базу для регулярных военных учений стран Черного моря и НАТО. Важными эксперты считают также усилия для противодействия гибридным угрозам, в том числе просмотр собственности на критическую инфраструктуру вдоль побережья и уменьшение политического влияния России на страны региона.

Для укрепления позиций НАТО в регионе подписанты документа обратились с требованием как можно быстрее предоставить Украине и Грузии реалистичный План действий по членству в НАТО, согласно решению Бухарестского саммита 2008 года.

Львовский форум по безопасности состоялся при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ханса Зайделя.

Информационные партнеры форума: Украинская неделя, Цензор.Нет, 24 канал, "Фактор безопасности", Общественное радио, Zaxid.net, Збруч, Радио свобода/Крым.Реалии.