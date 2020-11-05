В Украине хотят, чтобы новая встреча в нормандском формате состоялась до конца 2020 года. Мол, это нужно, чтобы оценили процесс имплементации предыдущих договоренностей.

В частности, речь идет об обсуждении того, что успели выполнить, а что – поставили на паузу. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.

Смотрите также Украина предложит создать свободную экономическую зону на Донбассе, – Кравчук

Чтобы они (стороны – 24 канал) оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только при определенных соответствующих условиях,

– уточнил он.

Интересно, что ранее Кравчук заявил, что Украина предлагает в своем "Плане совместных шагов", который подготовили для ТКГ, прекратить конфликт и демилитаризовать оккупированные территории Донбасса до начала 2021 года.

При таком условии 31 марта 2021 года можно провести там местные выборы.

Что известно о предыдущих встречах лидеров "нормандской четверки":

Первая встреча "нормандской четверки" состоялась в июне 2014 года. Целью переговоров было и есть завершение войны на Донбассе. Тогда встретились президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии.

Следующая встреча состоялась в октябре того же года. Она прошла в Милане, где лидеры государств обсуждали закон об особом статусе Донбасса, принятый до этого Радой.

Далее последовала встреча в Минске в феврале 2015 года. Тогда переговоры продолжались 17 часов, в результате была подписана Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

В Берлине в октябре 2016 года руководители Украины, России, Германии и Франции за закрытыми дверями обсуждали возможности урегулирования конфликта на Донбассе. На этих переговорах был согласован вопрос разработки "дорожной карты" имплементации минских договоренностей.

Договоренности почти не имели результатов, а разведение войск было сорвано.

С 2016 по 2019 год нормандский формат приостановили.

10 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". По итогам встречи договорились об обмене пленными по принципу "всех на всех" и прекращении огня на востоке Украины.



Результаты саммита "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала