Украина хочет, чтобы "нормандская четверка" встретилась до конца года, – Кравчук
В Украине хотят, чтобы новая встреча в нормандском формате состоялась до конца 2020 года. Мол, это нужно, чтобы оценили процесс имплементации предыдущих договоренностей.
В частности, речь идет об обсуждении того, что успели выполнить, а что – поставили на паузу. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.
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Чтобы они (стороны – 24 канал) оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только при определенных соответствующих условиях,
– уточнил он.
Интересно, что ранее Кравчук заявил, что Украина предлагает в своем "Плане совместных шагов", который подготовили для ТКГ, прекратить конфликт и демилитаризовать оккупированные территории Донбасса до начала 2021 года.
При таком условии 31 марта 2021 года можно провести там местные выборы.
Что известно о предыдущих встречах лидеров "нормандской четверки":
- Первая встреча "нормандской четверки" состоялась в июне 2014 года. Целью переговоров было и есть завершение войны на Донбассе. Тогда встретились президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии.
- Следующая встреча состоялась в октябре того же года. Она прошла в Милане, где лидеры государств обсуждали закон об особом статусе Донбасса, принятый до этого Радой.
- Далее последовала встреча в Минске в феврале 2015 года. Тогда переговоры продолжались 17 часов, в результате была подписана Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
- В Берлине в октябре 2016 года руководители Украины, России, Германии и Франции за закрытыми дверями обсуждали возможности урегулирования конфликта на Донбассе. На этих переговорах был согласован вопрос разработки "дорожной карты" имплементации минских договоренностей.
- Договоренности почти не имели результатов, а разведение войск было сорвано.
- С 2016 по 2019 год нормандский формат приостановили.
- 10 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". По итогам встречи договорились об обмене пленными по принципу "всех на всех" и прекращении огня на востоке Украины.
Результаты саммита "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала
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