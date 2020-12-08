Украина планирует в ближайшее время присоединиться к инициативе "Безугольного альянса", а к 2070 году – полностью отказаться от использования угля. Однако без международной поддержки это будет трудно сделать.

Чтобы реализовать эту инициативу, Украине нужны техническая и финансовая помощь. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время немецко-украинского энергетического форума, пишет 24 канал.

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Шмыгаль отметил, что уже к 2050 году Украина сократит количество угольных шахт.

Украина вскоре присоединится к"Безугольному альянсу". И к 2070 году Украина отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными,

– сказал Шмыгаль.

Справка! Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если она не привлечет международную техническую и финансовую помощь.

Украина уже сокращает добычу угля

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2019 году сократилась на 6,2% по сравнению с 2018 годом – до 31,22 миллиона тонн.

По данным Министерства энергетики, трансформация угольных регионов в Украине должна начаться в следующем году и продлится до 2028–2030 годов.

В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество привлеченных работников достигает 30 тысяч.

Почему это важно

Еще в 2019 году государства-члены ЕС пришли к согласию в вопросе достижения климатической нейтральности. Во время саммита Евросоюза, состоявшегося 12–13 декабря в Брюсселе, участники дискуссии поддержали программу ЕС по защите климата.

В ближайшие годы на эту программу выделят в общей сложности 100 миллиардов евро, а к 2030 году – 1 триллион евро. Комплекс всеобъемлющих мер, который еще называют Green Deal, предусматривает превращение ЕС к 2050 году в климатически нейтральную зону. Согласно планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена. А промышленность ЕС в будущем должна будет придерживаться жестких экологических норм.