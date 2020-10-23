Украина готова пересмотреть другие площадки, кроме Минска, для переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Вероятность смены площадки появилась на фоне ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов.

Минску для Украины не является независимой площадкой по политическим соображениям. Об этом заявил вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности, сообщает Укринформ.

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По словам Резникова, многие страны цивилизованного мира, включая Украину, не признают результаты белорусских выборов президента.

Поэтому, конечно, у нас нет доверия к той площадке и мы точно, как чиновники, не поедем в Минск,

- подчеркнул Резников.

Чем могут заменить " Минск"

Министр отметил, что ТКГ является логистической площадкой, а основные переговоры происходят на уровне лидеров нормандского формата. Поэтому, по словам Резникова, Место встречи могут определять лишь лидеры нормандского формата. Однако каким будет другая переговорная площадка будет зависеть от совместного решения ОБСЕ.

Министр считает, что это может быть город любой нейтральной страны. Резников, как пример, привел Стокгольм, поскольку Швеция будет председательствовать в ОБСЕ с января 2021 года. Кроме этого политик обратил внимание на Варшаву, которая будет председательствовать после Швеции.