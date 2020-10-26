Украина хочет закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года
Воздушные силы ВСУ намерены к 2035 году закупить эскадрилью американских истребителей. В то же время создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.
Почему Украина пока не может создать боевой самолет
Для создания только прототипа боевого самолета требуется не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.
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Создать боевой самолет – многофункциональный истребитель – Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе,
- отметил Дроздов.
По его словам, страна не имеет для этого
- соответствующей научной базы;
- мощностей производства;
- опыта.
Поэтому пока может выпускать только военно-транспортные самолеты.
Авиационную технику планируют покупать заграницей
Согласно этому, в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, у Соединенных Штатов.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", – уточнил генерал-полковник.
Дроздов также добавил, что Воздушные силы хотели бы иметь современную технику, например, американский F-35.
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Опыт Польши в Украине
В то же время он отметил, что Польше, несмотря на союзничество с США в течение долгого времени, только теперь удалось начать разговор о получении истребителей F-35. Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16.
Такой опыт Польши был бы для нас наиболее приемлемым: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил,
– сказал командующий Воздушных сил.
Закупить эскадрилью планируют до 2035 года.
Дроздов уточнил, что проблем с переобучением летного состава не должно было бы возникнуть, но есть определенные нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.