Воздушные силы ВСУ намерены к 2035 году закупить эскадрилью американских истребителей. В то же время создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

Почему Украина пока не может создать боевой самолет

Для создания только прототипа боевого самолета требуется не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Читайте также В первые недели боев на Донбассе Javelin изменили бы все, – американский генерал

Создать боевой самолет – многофункциональный истребитель – Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе,

- отметил Дроздов.

По его словам, страна не имеет для этого

соответствующей научной базы;

мощностей производства;

опыта.

Поэтому пока может выпускать только военно-транспортные самолеты.

Авиационную технику планируют покупать заграницей

Согласно этому, в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, у Соединенных Штатов.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики", – уточнил генерал-полковник.

Дроздов также добавил, что Воздушные силы хотели бы иметь современную технику, например, американский F-35.

Советуем ознакомиться Впервые за 26 лет на вооружении у Украины появятся крылатые ракеты: подробности

Опыт Польши в Украине

В то же время он отметил, что Польше, несмотря на союзничество с США в течение долгого времени, только теперь удалось начать разговор о получении истребителей F-35. Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16.

Такой опыт Польши был бы для нас наиболее приемлемым: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил,

– сказал командующий Воздушных сил.

Закупить эскадрилью планируют до 2035 года.

Дроздов уточнил, что проблем с переобучением летного состава не должно было бы возникнуть, но есть определенные нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.

Обратите внимание! В мае воздушные силы ВСУ представили план развития до 2035 года. В нем отмечалась необходимость дополнительного финансирования со стороны Кабмина.