Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник встретился с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани. Они договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между странами.

Прямое авиасообщение между государствами позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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По словам Сеника, свободное движение туристических потоков и бизнес – контактов между Украиной и Кувейтом – один из приоритетов двустороннего сотрудничества.

Отмена Украиной виз для граждан Кувейта стала одним из шагов в этом направлении,

– отметил министр МИД Украины.

О чем договорились

Стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Кувейта. Также они выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества:

торгового;

инвестиционного.

Обратите внимание! Товарооборот между Украиной и Кувейтом в 2019 году составил 42,4 миллиона долларов.

Сеник заверил, что Украина готова провести пятое заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в 2021 году. То есть после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. Он добавил, что Украина заинтересована в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в экономике.

Отметим, что в Украине с 1 августа действует безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.