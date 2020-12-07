Украина действительно могла потерять безвиз: Кулеба о последствиях решения КСУ
Европейский Союз ожидает, что Украина восстановит то, что было потеряно в связи с решением КСУ. Впрочем, из-за скандального решения наша страна не испортила свой имидж в глазах партнеров, ведь ситуацию удалось быстро урегулировать.
Кулеба о решении КСУ
Конституционный Суд получил крайне противоречивую репутацию среди партнеров Украины в Евросоюзе. Однако президент Владимир Зеленский своими первыми шагами проявил решимость защитить реформы в Украине. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, ЕС не хочет, чтобы Украина создавала какую-то новую креативную модель для урегулирования конституционного кризиса.
Украина действительно могла потерять безвиз
Кулеба заявил, что решение КСУ все-таки могло лишить Украину безвизового режима с ЕС.
КСУ действительно поставил Украину на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью,
– заметил министр.
Впрочем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Однако, если негативные последствия решения КСУ не преодолеют, все эти проблемы могут констатировать в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.
В то же время даже констатация этих фактов не будет потерей безвиза. Ведь "решение о лишении такого режима – политическое".
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Президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития,
– подчеркнул Кулеба.
Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала
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