Европейский Союз ожидает, что Украина восстановит то, что было потеряно в связи с решением КСУ. Впрочем, из-за скандального решения наша страна не испортила свой имидж в глазах партнеров, ведь ситуацию удалось быстро урегулировать.

Кулеба о решении КСУ

Конституционный Суд получил крайне противоречивую репутацию среди партнеров Украины в Евросоюзе. Однако президент Владимир Зеленский своими первыми шагами проявил решимость защитить реформы в Украине. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, ЕС не хочет, чтобы Украина создавала какую-то новую креативную модель для урегулирования конституционного кризиса.

Украина действительно могла потерять безвиз

Кулеба заявил, что решение КСУ все-таки могло лишить Украину безвизового режима с ЕС.

КСУ действительно поставил Украину на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью,

– заметил министр.

Впрочем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти. Однако, если негативные последствия решения КСУ не преодолеют, все эти проблемы могут констатировать в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.

В то же время даже констатация этих фактов не будет потерей безвиза. Ведь "решение о лишении такого режима – политическое".

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Президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития,

– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! КСУ на закрытом заседании отменил уголовную ответственность чиновников за недостоверное декларирование. Такое решение привело к конституционному кризису и фактически отменило антикоррупционную реформу. 7 декабря спикер Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении ответственности за такое нарушение. Документ уже передали на подпись Зеленскому.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала