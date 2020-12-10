О глубоких двусторонних консультациях заявили 2 страны – Украина и Молдова. Во время них будут обсуждать вопросы европейской интеграции.

Страны надеются на совместную работу. Такую информацию в Кишиневе сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

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Кулеба заявил, что надеется на совместную работу над повесткой дня между странами и Евросоюзом.

Сегодня одна из наших договоренностей заключается в том, что мы проведем глубокие двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции,

– подчеркнул глава МИД.

Как заверил Кулеба, у обеих стран есть общие цели, в частности:

больше торговли;

больше амбициозных проектов в сфере инфраструктуры.

"Мы должны совместно решить "хронические проблемы", которые мы унаследовали, и двигаться вперед", – отметил Кулеба.

На встрече с молдавским коллегой Кулеба убедился, что "безопасность Молдовы – это безопасность Украины и наоборот". "Это фундаментальный принцип, который должен лежать в основе наших отношений", – подытожил Кулеба.

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