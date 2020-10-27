В течение нескольких лет Украина может получить план действий по членству в НАТО. В "Слуге народа" услышали условия для предоставления плана от Альянса.

Для этого Украина должна провести определенные реформы. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в эфире 24 канала. Перед этим политик беседовал с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

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И уже в ближайшие несколько лет может получить ПДЧ-план действий по членству в Североатлантическом альянсе,

– сказал нардеп.

Однако он подчеркнул, что для этого Украина должна внедрить ряд реформ, предусмотренных ежегодными национальными программами. Чернев уверен, что Украина будет в НАТО.

Чернев пояснил, что для Украины очень важно это вступление, ведь она получит коллективную безопасность. "29 стран обеспечивают коллективную поддержку для каждой страны, которая есть в НАТО. Если мы вступим в НАТО – будем иметь защиту сразу 29 стран. Мы с Грузией являемся претендентами на вступление. Надеюсь, что 30 и 31 страной станем мы в ближайшее время", – подытожил Чернев.

Какие реформы должна осуществить Украина

По словам политика, нужно осуществить реформу СБУ;

Ввести парламентский контроль над сектором безопасности и обороны и новый закон о государственной тайне;

В целом реформы должны охватить политические, экономические, оборонные, ресурсные, безопасности и правовые аспекты.

Однако Чернев отметил, что по политическим соображениям западные партнеры не заявляют прямо о вступлении Украины в НАТО. Однако предоставление плана автоматически означает, что страна становится кандидатом. Поэтому после реформ вступит в Альянс.

К слову, Егор Чернев является членом межпарламентского совета Украина – НАТО и главой постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Путь Украины в НАТО: последние новости

В сентябре 2020 года Украина, Британия и США провели военные учения "Объединенные усилия-2020" неподалеку от границы с оккупированным Россией Крымом. Учения проходили в соответствии со стандартами НАТО.

В октябре президент Владимир Зеленский посетил Лондон, где подчеркнул, что Украине необходим план действий по членству в НАТО.

В то же время экс-командующий сухопутными войсками США в Европ Бен Ходжес заявил, что Грузия уже готова присоединиться к НАТО, а Украина – пока нет.

Чернев рассказал о Плане действий по членству в НАТО для Украины: смотрите видео