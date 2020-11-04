Отмена антикоррупционной реформы угрожает сотрудничеству Украины и Всемирного банка. Вследствие этого украинская сторона может потерять 2,23 миллиарда долларов.

Скандальное решение КСУ во Всемирном банке расценили как нарушение со стороны Украины ее обязательств по программе о многосекторном займе на политику развития. Об этом министр финансов Сергей Марченко написал в колонке для 24 канала.

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Это ставит под угрозу все проекты банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 миллиарда долларов,

– подчеркнул Марченко.

Сколько денег может потерять Украина в 2020 году

Два транша от МВФ – по 700 миллионов долларов.

Мировую помощь от ЕС – 350 миллионов долларов.

Сколько денег может потерять Украина в 2021 году

Транши от МВФ – 1,5 миллиарда долларов.

Помощь от ЕС – 600 миллионов долларов.

Выплаты от Всемирного банка – 350 миллионов долларов.

Скандальное решение КСУ: детали