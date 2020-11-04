Украина может потерять больше 2 миллиардов долларов: Марченко о решении КСУ
Отмена антикоррупционной реформы угрожает сотрудничеству Украины и Всемирного банка. Вследствие этого украинская сторона может потерять 2,23 миллиарда долларов.
Скандальное решение КСУ во Всемирном банке расценили как нарушение со стороны Украины ее обязательств по программе о многосекторном займе на политику развития. Об этом министр финансов Сергей Марченко написал в колонке для 24 канала.
Заметьте Нардепы требуют от судей КСУ сложить полномочия: заявление
Это ставит под угрозу все проекты банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 миллиарда долларов,
– подчеркнул Марченко.
Сколько денег может потерять Украина в 2020 году
- Два транша от МВФ – по 700 миллионов долларов.
- Мировую помощь от ЕС – 350 миллионов долларов.
Сколько денег может потерять Украина в 2021 году
- Транши от МВФ – 1,5 миллиарда долларов.
- Помощь от ЕС – 600 миллионов долларов.
- Выплаты от Всемирного банка – 350 миллионов долларов.
Скандальное решение КСУ: детали
- 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. Ликвидировали, в частности, положения об уголовной ответственности за ложное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Это решение фактически дало зеленый свет лжи в декларациях чиновников.
- Президент Украины назвал такое решение КСУ "направленным против Украины". Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске всех судей.
- 2 ноября Антикоррупций суд закрыл первое дело о лжи в декларации. "Повезло" экс-главе Запорожской ОГА Константину Брылю.
Поделиться новостью