С 1 ноября 2020 года истекает срок свидетельства на торговые марки, которыми более века владеет Крымская винодельня. Это означает, что государственный концерн "Массандра", что зарегистрирован на материковой Украине, может потерять право собственности на свое же вино.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в выпуске:

Пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что вода на полуострове общая, а людские колодцы и скважины принудительно выкупят. Однако неизвестно, согласятся ли крымчане отдать свои колодцы.

В Крыму сняли фейковое видео о чеченцах, которые якобы участвовали в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.