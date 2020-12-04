Вступить в НАТО и стать полноценным ее членом Украина может через десятилетие – в 2030 году. Такое предположение высказали в Министерстве иностранных дел и добавили, что предоставление Плана действий по членству станет мощным импульсом на этом пути.

Также отметили, что Украина настроена оптимистично. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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"В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", – сказала Джапарова. Она объяснила, что План действий по членству необходим для:

дальнейшего движения по пути реформ;

мобилизации усилий для достижения критериев членства.

Также Джапарова отметила, что Украина чрезвычайно ценит то, что ее привлекли к обсуждению вопросов укрепления политического измерения Альянса в рамках концепции НАТО-2030.

"Опубликованные доклады – подтверждение преданности Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией", – подытожила Джапарова.

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