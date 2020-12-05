Официальный Киев готов увеличить национальные взносы в операции под эгидой НАТО. Также Украина планирует направить к работе в Альянсе дополнительный военный и гражданский персонал. По мнению министра обороны Андрея Тарана, это позволит надеяться на получение Плана действий по членству в организации уже в 2021 году.

Украина надеется на поддержку союзников по НАТО

Стратегическая цель Украины неизменна – это полноправное членство в НАТО. Об этом Таран сообщил в интервью "Урядовому курьеру".

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В этом контексте мы четко обозначаем свои амбиции получить План действий относительно членства в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников по НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса 2021 года,

- отметил министр обороны.

Таран отметил, что сообщил о планах Киева во время встречи с послами и военными атташе стран-членов Альянса.

Украина может стать членом НАТО до 2030 года, – Джапарова

Отметим, что ранее заместитель главы МИД Эмине Джапарова предположила, что Украина может стать полноценным членом НАТО уже в течение десятилетия – до 2030 года.

Обратите внимание! Украина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Это случилось 12 июня 2020 года. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киеву необходим План действий по членству в НАТО.