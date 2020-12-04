Украинское посольство в Польше направило МИД РП ноту из-за календаря религиозного объединения мусульман страны на 2021 год. В нем рядом с мечетями Крыма была надпись "Российская Федерация".

Украинская сторона не довольна тем, что в электронной версии календаря после удаления надписи не указали о принадлежности Крыма к Украине. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.

Читайте также Ожидаем восстановления памятника воинам УПА на горе Монастырь, – УИНП в Польше

По его словам, сначала украинское посольство направило письмо в Религиозное Объединение мусульман Польши, чтобы они обнаружили допущенные ошибки в календаре.

С таким письмом обратился Недим Усейнов, который является членом исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши.