Украинское посольство в Польше направило МИД РП ноту из-за календаря религиозного объединения мусульман страны на 2021 год. В нем рядом с мечетями Крыма была надпись "Российская Федерация".
Украинская сторона не довольна тем, что в электронной версии календаря после удаления надписи не указали о принадлежности Крыма к Украине. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает
Укринформ.
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По его словам,
сначала украинское посольство направило письмо в Религиозное Объединение мусульман Польши, чтобы они обнаружили допущенные ошибки в календаре.
С таким письмом обратился Недим Усейнов, который является членом исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши.
Справка. Религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, в котором крымские мечети сопровождает надпись "Российская Федерация". Его электронную версию разместили на их официальном сайте. Подробнее об этом –
читайте здесь.
Украинский дипломат отметил, что представители объединения
извинились за надпись и внесли некоторые изменения в нее. Однако, по его мнению, они не являются "полностью корректными" и не отражают позицию по Крыму ни Украины, ни Польши.
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Как заявил Дещица, после этого украинская сторона направила еще одно письмо
с просьбой четко указать в календаре принадлежность Крыма к Украине. Также религиозное объединение мусульман должно было разослать сообщения всем, кто уже получил календарь, о том, что ошибки исправили.
Из-за того, что Украина до сих пор не получила ответа, в МИД Польши направили ноту.
Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины и осуждает оккупацию Крыма,
– отметил дипломат.
Также Дещица рассказал, что Польша готова присоединиться для решения этой ситуации, ведь она финансирует религиозную организацию. В то же время польские дипломаты признают оккупацию и аннексию Крыма и поддерживают территориальную целостность Украины.