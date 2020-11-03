Украинские представители Совместного центра по контролю и координации направили ноту в ОБСЕ. Причиной стал обстрел украинских позиций в Донецкой области.

Ранение военнослужащего ВСУ обсудят на следующем заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в фейсбуке.

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В сообщении указано, что 3 ноября 2020 года боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Новолуганского. Из-за этого один военный получил ранение.

Военнослужащему оказана квалификационная медицинская помощь. Его состояние удовлетворительное,

– говорится в сообщении.

Представители ТКГ отметили, что сразу после этого установили режим тишины. Из-за обстрелов оккупантов и нарушения договоренностей о прекращении огня, Украина направила письменную ноту в ОБСЕ.

Справка. В течение 2 ноября 2020 года пророссийские боевики на Донбассе 2 раза нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было. Подробнее об этом – читайте здесь.

Также представители украинской делегации в ТКГ напомнили России, что нарушение договоренностей "нормандской четверки" может иметь негативные последствия.



Война на Донбассе: карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала