Украина настаивает на обмене пленных "всех на всех" до 15 декабря
В "Плане совместных шагов", которые украинская сторона подготовила для ТКГ, говорится, что обмен пленными с Россией должен состояться не позднее 15 декабря. Кроме того, Украина настаивает на формате "всех на всех".
Ко всем удерживаемым лицам нужно допустить представителей международных организаций, в частности Красного Креста. Их встречи должны состояться не позднее середины ноября. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в комментарии Интерфакс-Украина.
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Что еще сказал Кравчук
- Украинская сторона хочет провести следующую встречу лидеров стран "нормандской четверки" еще в 2020 году.
- Вооруженный конфликт на Донбассе необходимо прекратить. Следующим шагом должна стать полная демилитаризация отдельных районов Донетчины и Луганщины.
- Впоследствии Украина должна взять под контроль границы и обеспечить на деоккупированных территориях нормальную жизнь.
- До 31 марта 2021 года на Донбассе должны состояться местные выборы. Их проведение возможно только в соответствии с Конституцией Украины и законов ОБСЕ.
- Украина также будет предлагать создание свободной экономической зоны на Донбассе.
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