В "Плане совместных шагов", которые украинская сторона подготовила для ТКГ, говорится, что обмен пленными с Россией должен состояться не позднее 15 декабря. Кроме того, Украина настаивает на формате "всех на всех".

Ко всем удерживаемым лицам нужно допустить представителей международных организаций, в частности Красного Креста. Их встречи должны состояться не позднее середины ноября. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в комментарии Интерфакс-Украина. Заметьте Обмен пленными всех на всех: Зеленский попросил у Красного Креста помощи Что еще сказал Кравчук Украинская сторона хочет провести следующую встречу лидеров стран "нормандской четверки" еще в 2020 году.

Вооруженный конфликт на Донбассе необходимо прекратить. Следующим шагом должна стать полная демилитаризация отдельных районов Донетчины и Луганщины.

Впоследствии Украина должна взять под контроль границы и обеспечить на деоккупированных территориях нормальную жизнь.

До 31 марта 2021 года на Донбассе должны состояться местные выборы. Их проведение возможно только в соответствии с Конституцией Украины и законов ОБСЕ.

Украина также будет предлагать создание свободной экономической зоны на Донбассе. Обратите внимание! Владимир Зеленский 3 ноября попросил президента Красного Креста Петера Маурера помочь в обмене пленными по формуле "всех на всех". В частности, помочь согласовать с Россией списки пленных.