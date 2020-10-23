Украина не будет предоставлять пресную воду для российских военных баз в Крыму. Поставка воды на территорию аннексированного полуострова возможна только после его деоккупации.

Украинская сторона не перекрывала природного водотока или рек, из которых вода попадала в Крым. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает Укринформ.

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По мнению чиновника, если государство-оккупант говорит о недостатке воды для населения, то, очевидно, водные ресурсы перенаправляют на другие цели. В частности, функционирование военно-промышленного комплекса и баз.

Украина не собирается удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в воде,

– подчеркнул Цимбалюк.

Украина не препятствовала естественному поступлению воды в Крым, а лишь приостановила искусственную водную преференцию. Ранее украинская сторона предоставляла воду для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства на полуострове.

"Внутренних водных ресурсов Крыма достаточно для удовлетворения водных потребностей населения полуострова даже в самые засушливые годы", – отметил Цимбалюк.