Украина не должна уступать в вопросе о запрете въезда в государство венгерскому чиновнику, ведь она ничего не нарушила. Нужно, чтобы западные партнеры объяснили Венгрии, что ее поведение неприемлемо.

Запрет въезда венгерскому политику, который занимался незаконной агитацией во время местных выборов, было абсолютно правильным решением. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Актуально Запрет въезда венгерскому политику: посла Украины в Будапеште вызвали "на ковер" в МИД

Он отметил, что действия МИД были адекватными и четкими, в то же время они должны иметь продолжение. По словам бывшего главы министерства иностранных дел, нужно дать поручение послам в странах НАТО и ЕС сделать дипломатический демарш.

Нужно посетить МИД соответствующих стран на самом высоком уровне и объяснить, что одна из стран 2 блоков занимается неприемлемыми действиями. Вмешиваться во внутренние дела, в частности в выборы – это высший уровень нарушения,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Соблюдение обещаний Венгрией

Эксминистр отметил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже много раз обещал начать должным образом работать в соответствующей ситуации. Однако его подопечные все равно делают несовместимые с добрососедскими отношениями вещи.

Поэтому Украина должна иметь жесткую линию и четко демонстрировать Будапешту и партнерам из ЕС и НАТО – такая политика неприемлема, подчеркнул он. Только совместными усилиями можно донести до Венгрии, что соответствующие действия продолжать нельзя, отметил Огрызко. Также он добавил, что Украина должна думать о вступлении в Евросоюз и НАТО и не должна постоянно искать прощения для тех, чьи шаги являются неприемлемыми.

Запрет въезда должностным лицам Венгрии: главное