Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время нет необходимости разрывать дипломатические отношения с Беларусью. Впрочем он предупредил о возможности сворачивания официальных контактов.

О дальнейших взаимоотношениях Украины и Беларуси министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью BBC.

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Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией. Но я вижу основания, и это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД,

– заявил министр.

В контексте экономического взаимодействия дипломат заверил, что Украина "не будет атаковать Беларусь и не будет делать ей еще хуже". Впрочем он подчеркнул, что стоит взглянуть, что будет с белорусской экономикой в контексте захода туда российских денег.

"Тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт и смотреть, не появились ли дополнительные риски, потому что у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе. Но пока не считаю, что введение торгового эмбарго со стороны Беларуси или Украины, было бы мудрым шагом", – заверил Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание! Ранее в МИДе отмечали, что Украина планирует присоединиться к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства. В то же время вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.