Во время последних переговоров в Тегеране представители Ирана пообещали Украине предоставить документы об авиакатастрофе МАУ в январе 2020 года. Впрочем, они так и не сделали этого.

Переговоры Украины и Ирана будут зависеть от выполнения уже обговоренных ранее договоренностей между странами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также Виновным в крушении самолета МАУ в Иране грозит только 3 года заключения, – Мамедов

По его словам, только после выполнения договоренностей страны смогут продолжить переговоры. Енин отметил, что для Украины важным является правда об авиакатастрофе, поэтому никакие компенсации не изменят этого. Основным требованием украинской стороны является именно справедливое рассмотрение дела.

Мы никоим образом не променяем правду на деньги. Именно поэтому будем задавать эти вопросы,

– заявил замминистра.

Как заявил Енин, Украина требует от Ирана не только честного технического расследования, но и привлечения виновных к ответственности. По его словам, украинская прокуратура уже проводит досудебное расследование по делу.

К теме Катастрофа самолета МАУ над Тегераном: когда следующий этап переговоров Украины с Ираном

"Нам чрезвычайно важно знать и понимать все обстоятельства трагедии", – подчеркнул он.

Какими будут компенсации

По мнению Енина, сумма компенсации в первую очередь будет зависеть от желания Ирана сотрудничать с Украиной. Речь идет о выяснении всех обстоятельств трагедии, предотвращении таких случаев в будущем и принесении извинения. Как отметил Енин, только после этого будут обсуждать компенсации.

Катастрофа МАУ в Иране: что известно

В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки

в работе комплекса ПВО.

Иранская сторона согласилась выплатить компенсации семьям жертв.

Иран взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ.



Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала