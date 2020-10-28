Несмотря на постоянный рост количества больных COVID-19, вопрос закрытия границ для иностранцев в Украине не рассматривается. Кроме этого, МИД сейчас проводит переговоры со странами ЕС, чтобы украинцам разрешили въезд.

С начала пандемии все государства мало что знали о коронавирусе. Поэтому было немало резких экспериментальных движений в странах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, в течение всего периода пандемии весь мир взвешивает решения уже исходя из имеющегося опыта, а также имея действующие и актуальные цифры.

Глава МИД также отметил, что пандемия разрушает не только здоровье, но и экономику. Поэтому любое ответственное правительство должно искать сбалансированные решения, которые позволяют противодействовать пандемии и подпитывать экономику.

В этом плане авиакомпании, гостиницы, туристы – тоже важный элемент для подпитки украинской экономики,

– объяснил он.

Открытие границ ЕС для украинцев

Дмитрий Кулеба отметил, что МИД Украины сейчас общается с Евросоюзом о частичном открытии границ для украинцев.

"У ЕС нет обязывающей политики по этому поводу, есть рекомендации, которые там дают каждому национальному правительству", – рассказал он.

Впрочем добавил, что в каждой стране специфическая ситуация. Например, Чехия намного меньше Украины, но с гораздо более высокими показателями заболеваемости. Испания, Франция вошли в пиковые показатели.

По его словам, каждое правительство реагирует по-своему, поэтому не нужно делать все под копирку. Надо искать именно те решения, которые выгодны стране в этих обстоятельствах.



Какие страны открыты для украинцев / Инфографика 24 канала