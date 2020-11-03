Украина никогда не вернется к олигархическим практикам, – Ермак о скандале вокруг КСУ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украине не будут отменять базовые законы, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Страна должна развиваться исключительно в демократической и антикоррупционной парадигме.
Ряд решений КСУ и ситуативный антипрезидентский союз отдельных политических групп вызвали в Украине политический кризис. Об этом Ермак написал на своей странице в фейсбуке.
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Никаких частичных или полных отличий тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина никогда, подчеркиваю, никогда больше не вернется к традиционным олигархических практикам,
– отметил Ермак.
Что еще сказал Ермак
- Ключевое место в демократических ценностях Украины занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.
- Президент Украины Владимир Зеленский занял "крайне выразительную и сильную позицию". Он в очередной раз доказал, что является главным борцом с коррупцией в Украине.
- Кризис из-за решения КСУ имеет и положительный результат: все антикоррупционные органы Украины сейчас объединились вокруг защиты антикоррупционной системы.
Скандальное решение КСУ: детали
- 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу в Украине. В частности, ликвидировали положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Фактически все чиновники смогут подавать ложные сведения о своих доходах.
- Президент Владимир Зеленский уже заявил, что такое решение КСУ направлено против Украины. Деятельность суда Зеленский назвал ураганом, с которым нужно бороться.
- В ЕС уже отметили, что видят в отмене антикоррупционной реформы интересы Кремля.
- 2 ноября Антикоррупционный суд был вынужден закрыть первое дело о лжи в декларации. "Повезло" экс-главе Запорожской ОГА Константину Брылю, который не задекларировал несколько элитных автомобилей, квартиру, земельные участки и другую недвижимость.
- По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, отмена антикоррупционной реформы может иметь для страны крайне негативные последствия. Украина потеряет не только безвиз, но и поддержку стран в борьбе с агрессией России.
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