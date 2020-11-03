Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украине не будут отменять базовые законы, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Страна должна развиваться исключительно в демократической и антикоррупционной парадигме.

Ряд решений КСУ и ситуативный антипрезидентский союз отдельных политических групп вызвали в Украине политический кризис. Об этом Ермак написал на своей странице в фейсбуке.

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Никаких частичных или полных отличий тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина никогда, подчеркиваю, никогда больше не вернется к традиционным олигархических практикам,

– отметил Ермак.

Что еще сказал Ермак

Ключевое место в демократических ценностях Украины занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский занял "крайне выразительную и сильную позицию". Он в очередной раз доказал, что является главным борцом с коррупцией в Украине.

Кризис из-за решения КСУ имеет и положительный результат: все антикоррупционные органы Украины сейчас объединились вокруг защиты антикоррупционной системы.

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