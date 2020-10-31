Разумков заявил, что Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на Донбассе
Председатель Верховной Рады отметил необходимость большего присутствия ОБСЕ на неконтролируемой части Донбасса. В то же время Дмитрий Разумков поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
По словам Разумкова, ключевым инструментом в распоряжении организации является Специальная мониторинговая миссия. Об этом Дмитрий Разумков сказал во время встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, сообщает 24 канал.
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Председатель совета добавил, что Украина нуждается в большем присутствии СММ на неконтролируемой части Донбасса.
Мы положительно оцениваем приложенные немецкой стороной усилия для его (нормандского формата – 24 канал) обновления и функционирования,
– подчеркнул спикер.
Во время встречи также обсуждался вопрос о попытке аннексии Крыма и нарушении международного гуманитарного права на оккупированном РФ полуострове.
Собеседники также обсудили варианты межпарламентского сотрудничества, в частности:
- практику проведения в онлайн-режиме совместных заседаний комитетов по международным делам и делам ЕС;
- восстановление формата личных встреч после преодоления пандемии.
Заметим, что визит делегации Верховной Рады во главе со спикером парламента в ФРГ состоялся 29 – 30 октября и стал первым визитом руководства украинского законодательного органа в Германию за последние 5 лет.
Ситуация на Донбассе обострилась: главное
С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Украинские военные придерживаются условий прекращения огня, однако российские боевики постоянно его нарушают и регулярно обстреливают позиции ВСУ. Так, за минувшие сутки оккупанты трижды нарушили договоренности. К сожалению, двое бойцов ВСУ погибли.
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