Украина призвала государства-участники ОБСЕ присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. По словам постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка, эта площадка имеет большую эффективность международного ответа на длительную оккупацию Крыма.

Цымбалюк подчеркнул, что в вопросе деоккупации Крыма важны и публичные заявления и позиции. Об этом он сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

Важно Кулеба призвал Великобританию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

По словам Цимбалюка, инициатива направлена на то, чтобы собрать под ее "зонтиком" все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, в том числе и ОБСЕ, другие международные правительственные и неправительственные форумы.

Мы надеемся, что государства-участники присоединятся к нашим усилиям в рамках этой платформы, в частности во время будущего Совета министров в Тиране,

- заявил Цимбалюк.

Дипломат указал на то, что в настоящее время ОБСЕ вовлечена в урегулирование конфликта на Донбассе через деятельность СММ и в ТКГ. В то же время "этого нельзя сказать о Крыме, в доступе международных мониторинговых механизмов, в котором российская оккупационная власть продолжает отказывать".

"Публичные заявления и позиции важны, чтобы государство-агрессор знало, что о его действиях не забывают ,и их ждет адекватная реакция", – подчеркнул Цимбалюк.

Интересно Питьевой воды в Севастополе хватит до конца года: оккупанты бьют тревогу

Что известно о Крымской платформе