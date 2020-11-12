Украина в ОБСЕ разоблачила ложь оккупантов об инженерных работах ВСУ на Донбассе
Российские оккупанты на Донбассе целенаправленно вводят в заблуждение СММ ОБСЕ. Речь идет о распространении ложной информации о том, что ВСУ якобы проводят у линии разграничения инженерные работы.
Украинская делегация в ОБСЕ обратилась к иностранным дипломатам во время заседания Форума сотрудничества по безопасности, пишет Укринформ. В заявлении говорилось, что оккупанты на Донбассе пытаются обмануть ОБСЕ.
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От российских оккупационных войск в СММ ОБСЕ приходят письма с обвинениями в сторону ВСУ: мол, украинские военные проводят инженерное обустройство позиций.
- Это, например, письма от № 1098 от 30 октября, № 1101 от 1 ноября, № 1130 от 8 ноября.
Украинская сторона подчеркнула: в этих письмах содержатся необоснованные обвинения. Более того, там указаны координаты мест, где даже нет позиций ВСУ.
В частности, в письме № 1098 от россиян к СММ указано, что "26 октября в районе населенного пункта Пески снова наблюдалось проведения инженерных работ на позициях ВСУ (47º04'22.656", 37º41'35.405")".
Если проверить эти координаты на карте, то оказывается, что место проведения инженерных работ находилось не где-нибудь, а посреди Азовского моря.
Уже этого факта достаточно, чтобы поставить под сомнение достоверность данных, которые присылают оккупанты, но украинская сторона СЦКК проверила и другие координаты из письма 1098.
- Оказалось, что все эти места расположены на оккупированной территории.
Украинцы в ОБСЕ опровергли ложь оккупантов / Фото украинской стороны в СЦКК
Подразделений ВСУ в этом районе нет, а все заявленные "места проведения инженерных работ" расположены на временно оккупированной территории,
– подытожили в украинской делегации.
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