Российские оккупанты на Донбассе целенаправленно вводят в заблуждение СММ ОБСЕ. Речь идет о распространении ложной информации о том, что ВСУ якобы проводят у линии разграничения инженерные работы.

Украинская делегация в ОБСЕ обратилась к иностранным дипломатам во время заседания Форума сотрудничества по безопасности, пишет Укринформ . В заявлении говорилось, что оккупанты на Донбассе пытаются обмануть ОБСЕ.

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От российских оккупационных войск в СММ ОБСЕ приходят письма с обвинениями в сторону ВСУ: мол, украинские военные проводят инженерное обустройство позиций.

Это, например, письма от № 1098 от 30 октября, № 1101 от 1 ноября, № 1 130 от 8 ноября.

Украинская сторона подчеркнула: в этих письмах содержатся необоснованные обвинения. Более того, там указаны координаты мест, где даже нет позиций ВСУ.

В частности, в письме № 1098 от россиян к СММ указано, что "26 октября в районе населенного пункта Пески снова наблюдалось проведения инженерных работ на позициях ВСУ (47º04'22.656", 37º41'35.405" )".

Если проверить эти координаты на карте, то оказывается, что место проведения инженерных работ находилось не где-нибудь, а посреди Азовского моря.

Уже этого факта достаточно, чтобы поставить под сомнение достоверность данных, которые присылают оккупанты, но украинская сторона СЦКК проверила и другие координаты из письма 1098.

Оказалось, что все эти места расположены на оккупированной территории.



Украинцы в ОБСЕ опровергли ложь оккупантов / Фото украинской стороны в СЦКК

Подразделений ВСУ в этом районе нет, а все заявленные "места проведения инженерных работ" расположены на временно оккупированной территории,

– подытожили в украинской делегации.