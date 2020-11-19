Во время заседания в комитете Генассамблеи ООН Россия уже традиционно вынесла на рассмотрение проект резолюции о "Борьбе с героизацией нацизма". Впрочем, ее не поддержали ни Украина, ни государства, что во времена Второй мировой входили в антигитлеровскую коалицию.

Сделав вклад в победу человечества над нацизмом и пережив 70-летний гнет коммунистического режима, украинский народ последовательно осуждает преступления тоталитарных режимов, отмечает Министерство иностранных дел Украины.

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Почему Украина не поддержала резолюцию

Прежде всего МИД подчеркивает, что таким образом Россия пытается создать прикрытие для своих нынешних преступлений. В частности, монополизировав победу во Второй мировой и спекулируя на образе "единого государства-победителя".

Также представительство Украины в ООН настаивает на том, что Россия в своем проекте резолюции умалчивает тот факт, что победа во Второй мировой не положила конец тоталитаризму.

Совсем наоборот – это стало началом порабощения отдельных европейских государств и укрепления тоталитарной идеологии Советского Союза.

Еще одна причина – попытки всячески замалчивать факт подписания "Пакта Молотова – Рибентропа", который и стал началом войны со стороны обоих государств – Германии и Советского Союза против соседей.

В то же время Россия не только не осуждает преступления коммунистического режима, но и всячески подпитывает шовинистические и ксенофобские настроения в российском обществе и героизирует образ Сталина,

– подчеркивает МИД Украины.

Вершина цинизма в том, что в этом году к проекту резолюции, который должен был бы осуждать тоталитарные режимы, Россия добавила положение о защите символики СССР.

Кто еще не поддержал проект резолюции

Против него выступила не только Украина, которая в настоящее время продолжает ощущать на себе агрессивную политику Кремля, но и государства, во времена Второй мировой входившие в антигитлеровскую коалицию.

В частности, против одобрения резолюции выступили большинство государств Европы. Ее не поддержал ни один из членов Европейского Союза.