Украина в ООН не поддержала российскую резолюцию против нацизма: причины и детали
Во время заседания в комитете Генассамблеи ООН Россия уже традиционно вынесла на рассмотрение проект резолюции о "Борьбе с героизацией нацизма". Впрочем, ее не поддержали ни Украина, ни государства, что во времена Второй мировой входили в антигитлеровскую коалицию.
Сделав вклад в победу человечества над нацизмом и пережив 70-летний гнет коммунистического режима, украинский народ последовательно осуждает преступления тоталитарных режимов, отмечает Министерство иностранных дел Украины.
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Почему Украина не поддержала резолюцию
Прежде всего МИД подчеркивает, что таким образом Россия пытается создать прикрытие для своих нынешних преступлений. В частности, монополизировав победу во Второй мировой и спекулируя на образе "единого государства-победителя".
Также представительство Украины в ООН настаивает на том, что Россия в своем проекте резолюции умалчивает тот факт, что победа во Второй мировой не положила конец тоталитаризму.
Совсем наоборот – это стало началом порабощения отдельных европейских государств и укрепления тоталитарной идеологии Советского Союза.
Еще одна причина – попытки всячески замалчивать факт подписания "Пакта Молотова – Рибентропа", который и стал началом войны со стороны обоих государств – Германии и Советского Союза против соседей.
В то же время Россия не только не осуждает преступления коммунистического режима, но и всячески подпитывает шовинистические и ксенофобские настроения в российском обществе и героизирует образ Сталина,
– подчеркивает МИД Украины.
Вершина цинизма в том, что в этом году к проекту резолюции, который должен был бы осуждать тоталитарные режимы, Россия добавила положение о защите символики СССР.
Кто еще не поддержал проект резолюции
- Против него выступила не только Украина, которая в настоящее время продолжает ощущать на себе агрессивную политику Кремля, но и государства, во времена Второй мировой входившие в антигитлеровскую коалицию.
- В частности, против одобрения резолюции выступили большинство государств Европы. Ее не поддержал ни один из членов Европейского Союза.
Каков вклад Украины в завершение Второй мировой?
Здесь можно лишь сравнить потери всех государств, участвовавших во Второй мировой войне. Так, Советский Союз понес наибольшие потери – более 27 миллионов человек погибли.
Это, например, более чем в 4 раза больше, чем Германия, проигравшая войну. В то же время около 9 миллионов из потерь СССР – это украинцы. Всего в войне погиб каждый пятый украинец.
Для этого есть две причины. Прежде всего то, что советская власть использовала украинцев и белорусов буквально как "пушечное мясо". И вторая заключается в том, что война полностью прошла по территории нашего государства дважды – сперва из Берлина в Москву, а затем в обратном направлении.
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