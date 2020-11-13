Убийцы должны быть наказаны: Украина осуждает убийство Бондаренко в Беларуси
Украина осуждает убийство белоруса Романа Бондаренко. Его избили неизвестные в центре Минска. Медики боролись за жизнь пострадавшего, Однако 12 ноября он скончался в больнице.
Убийцы должны быть непременно наказаны. Об этом на официальной странице в Твиттере заявила пресс-служба МИД Украины.
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Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые стали причной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа,
– говорится в сообщении.
Позиция ЕС
Глава Европейской службы внешних дел Хосеп Боррель заявил, что ожидает от белорусских властей немедленного прекращения насилия и преследования протестующих. В противном случае ЕС готов расширять санкции.
Что известно об убийстве Бондаренко
- 11 ноября неизвестные напали на 31-летнего Романа Бондаренко во дворе его дома.
- Через несколько часов родные узнали, что мужчина находится в больнице. Туда его доставили с отеком мозга, многочисленными черепно-мозговыми травмами, гематомами и синяками.
- В больнице Бондаренко впал в кому. Тогда врачи оценивали его шансы выжить как 1 к 1000.
- 12 ноября пострадавший скончался.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что имя Романа впишут в историю новой Беларуси, как имя героя.
- После смерти Бондаренко в Минске люди вышли на массовые протесты.
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