Украина осуждает убийство белоруса Романа Бондаренко. Его избили неизвестные в центре Минска. Медики боролись за жизнь пострадавшего, Однако 12 ноября он скончался в больнице.

Убийцы должны быть непременно наказаны. Об этом на официальной странице в Твиттере заявила пресс-служба МИД Украины.

Заметьте От открытых протестов до партизанской борьбы: Тихановская о новом этапе в Беларуси

Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые стали причной смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа,

– говорится в сообщении.

Позиция ЕС

Глава Европейской службы внешних дел Хосеп Боррель заявил, что ожидает от белорусских властей немедленного прекращения насилия и преследования протестующих. В противном случае ЕС готов расширять санкции.

Что известно об убийстве Бондаренко