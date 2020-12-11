Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен, – Зеленский
В Киеве 11 декабря стартовала международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы создать новые возможности для бизнеса.
Мероприятие посвятили прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Зеленский обратился к гостям конференции.
Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен,
– подчеркнул президент.
Что еще сказал Зеленский
- Украина – это динамическое европейское государство.
- С помощью мировых бизнес-партнеров Украине удалось осуществить в 2020 году исторические реформы. В частности, "приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения".
- В 2020 году также удалось запустить "Дию" – цифровую платформу, которая вывела Украину на уровень прогрессивных мировых держав с цифровыми паспортами и онлайн-услугами.
- Сейчас в Украине прогрессивно развивается IT-отрасль.
Кроме того, на конференции обсуждают ряд важных тем:
- рост защиты прав инвесторов;
- стимулирование привлечения инвестиций в украинский малый и средний бизнес;
- перспективы релокации производственных мощностей в Украине;
- увеличение коммуникации между регионами и миром;
- успешные кейсы инвесторов в нашей стране.
Во время конференции также выступил премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что украинская сторона продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями. В частности, МВФ.
Что сказал Шмыгаль
- Украинская сторона активно обсуждает с Евросоюзом вопрос промышленного безвиза.
- Среди приоритетов также улучшение бизнес-климата в Украине. Целью страны является попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.
- В течение 2021 - 2022 годов Украина планирует заключить ряд соглашений в отношении объектов инфраструктуры.
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