В Киеве 11 декабря стартовала международная конференция "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен". Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы создать новые возможности для бизнеса.

Мероприятие посвятили прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский обратился к гостям конференции.

Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен,

– подчеркнул президент.

Что еще сказал Зеленский

Украина – это динамическое европейское государство.

С помощью мировых бизнес-партнеров Украине удалось осуществить в 2020 году исторические реформы. В частности, "приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения".

В 2020 году также удалось запустить "Дию" – цифровую платформу, которая вывела Украину на уровень прогрессивных мировых держав с цифровыми паспортами и онлайн-услугами.

Сейчас в Украине прогрессивно развивается IT-отрасль.

Кроме того, на конференции обсуждают ряд важных тем:

рост защиты прав инвесторов;

стимулирование привлечения инвестиций в украинский малый и средний бизнес;

перспективы релокации производственных мощностей в Украине;

увеличение коммуникации между регионами и миром;

успешные кейсы инвесторов в нашей стране.

Во время конференции также выступил премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что украинская сторона продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями. В частности, МВФ.

Что сказал Шмыгаль