В Украине 1 декабря отмечают 29-ю годовщину Всеукраинского референдума за независимость государства. Именно в этот день в 1991 году более 90% украинцев проголосовали за поддержку независимости. Кроме того, проходили первые в истории независимой Украины выборы президента, на которых победил Леонид Кравчук.

Уже через неделю после референдума за независимость Украины, 8 декабря 1991 года, главы трех республик-основательниц СССР (Украины, России и Беларуси) констатировали прекращение существования Советского Союза. Больше о референдуме читайте в материале 24 канала.

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Результаты референдума за независимость Украины

На референдум вынесли всего 1 вопрос – "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Явка на всеукраинском опросе составила аж 85%. И свое "да" тогда сказали 90% из тех, кто пришел проголосовать. Лишь 7% высказались против независимости Украины, еще 2% бюллетеней признали недействительными.



Бюллетень для голосования на Всеукраинском референдуме о независимости Украины / Фото из открытых источников

Какие регионы отдали больше всего голосов за независимость

Более 95% голосов за независимость Украины отдали жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

В Киеве независимость Украины поддержали 92,88% граждан.

Относительно Восточной Украины, то там результаты поддержки были такими: 92,61% – в Сумской, 86,33% – в Харьковской, 83,9% – в Донецкой и 83,36% – в Луганской областях.

Меньше всего хотели независимости в Крыму. Там свои голоса "за" отдали 67% граждан. Самый низкий показатель поддержки зафиксировали в Севастополе – 63% "за".

Такого бешеного показателя поддержки независимости в 1991 году ждали не все. Так, тогдашний представитель Украины в ООН Геннадий Удовенко заявил: "Даже самые оптимистичные оптимисты не думали о том, что такое огромное количество людей проголосует "за" на референдуме".

Что интересно, больше ни одна советская республика (за исключением балтийских) после украинского референдума не провела свой собственный опрос о независимости.

Результаты референдума позволили Украине утвердиться на международной арене как независимому государству. До 1 декабря 1991 года формально независимую Украину не признало ни одно государство. Но ситуация резко изменилась и в течение только декабря 1991 года Украину признали более 40 государств мира.

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Что предшествовало референдуму

Этому предшествовала внеочередная сессия Верховного Совета УССР, стартовавшая 24 августа 1991 года. На ней одобрили постановление и Акт о провозглашении независимости Украины. Свои голоса "за" тогда отдали 346 депутатов из 450-ти.

В результате Украина стала независимым демократическим государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действуют только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

Чтобы утвердить Акт о провозглашении независимости Украины, депутаты решили провести 1 декабря Всеукраинский референдум.

Обращение депутатов к украинцам накануне голосования

Президиум Верховной Рады Украины накануне всеукраинского опроса выступил с обращением к народу.

"Сегодня не поддержать независимость означает лишь одно – поддержать зависимость. Но тогда возникает вопрос: зависимость от кого? Где та страна, от которой мы горячо желаем быть зависимыми и таким образом работать на нее? Насколько известно, ни одна из стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить Украину зависимой от себя. Это было бы бессмыслицей", – говорилось в обращении президиума Рады.

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Итак, независимость. Альтернативы нет. Только независимая Украина сможет как равноправный партнер вступать в любое межгосударственное сообщество с соседями, в первую очередь с наиболее близкой нам Россией,

– подчеркивали в обращении.

Голосование на референдуме за независимость Украины в фото /​ Фото Укринформ, ТАСС, AP:

Как вообще возникла идея провозглашения независимости Украины

Такая идея возродилась еще в ходе перестройки. В конце 80-х годов в Украине произошла консолидация демократических сил: в сентябре 1989 года члены Украинского Хельсинского Союза, "Общества Льва", "Зеленого мира" при поддержке киевских писателей объявили о создании "Народного Руха Украины за перестройку".

Программа НРУ сперва звучала так: возрождение украинского языка и культуры, необходимость демократизации общества, политической, социальной и экономической системы. Впоследствии на первое место "Рух" выдвинул идею о выходе Украины из СССР.

В октябре 1989 года Верховный Совет УССР принял Закон УССР "О языках в Украинской ССР". Этот закон обеспечил украинскому языку статус государственного.

Заметим, что декларацию о государственном суверенитете парламент УССР провозгласил еще 16 июля 1990 года. Декларация стала фактически программой построения независимого государства.

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Декларация о государственном суверенитете Украины / Фото из открытых источников

17 марта 1991 года в Советском Союзе прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР. На референдум вынесли вопрос "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"

В Украине ответ "да" на этот вопрос дали 70% участников референдума.

Однако в то же время по настоянию "Народного руха Украины за перестройку" провели республиканский консультативный опрос с вопросом "Согласны ли вы, чтобы Украина была в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о государственном суверенитете Украины?" Свои голоса "за" отдали более 80% участников опроса.

В августе 1991 года произошла попытка государственного переворота. Впоследствии это событие получило название "Августовский путч". Самопровозглашенный комитет по чрезвычайным ситуациям попытался отстранить от власти тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева. Путчисты блокировали Горбачева на его даче в Крыму и предложили добровольно сложить полномочия. Тот отказался.

Попытка госпереворота провалилась, однако это событие стало одним из толчков к распаду СССР и провозглашению независимости Украины.

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Как звучит Акт провозглашения независимости Украины

"Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства в Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховная рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения".



Акт провозглашения независимости Украины / Фото документа из открытых источников

Первые выборы президента Украины

Одновременно со всеукраинским опросом проходили первые в истории независимой Украины выборы президента. Победу тогда в первом же туре одержал Леонид Кравчук, получив более 60% голосов. Его самым большим соперником был Вячеслав Чорновил, которого больше всего поддержала Галичина.



Леонид Кравчук во время принятия присяги Президента Украины / Фото из открытых источников

Результаты первых выборов президента Украины

Леонид Кравчук был самовыдвиженцем и набрал 61,59% голосов избирателей;

Вячеслав Чорновил от "Народного руха Украины" – 23,27%;

Левко Лукьяненко от "Республиканской партии Украины" – 4,49%;

Владимир Гринев от "Партии демократического возрождения Украины" – 4,17%;

Игорь Юхновский был самовыдвиженцем и набрал 1,74%;

Леопольд Табурянский от "Народной партии" – 0,57%.

Смотрите видео о референдуме о независимости Украины: