25 октября 2020 в 4:00 по Киеву в Украине отменено действие летнего времени. Все часы в Украине перевели стрелки на один час назад.

Кабинет Министров Украины 13 мая 1996 постановлением под номером 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" решил согласовать порядок исчисления времени с европейским. Об этом напоминает 24 канал.

К слову Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время, но есть условие

Таким образом власть определила порядок исчисления времени в Украине:

На территории нашей страны действует второй часовой пояс (время киевское).

Ежегодно часовую стрелку переводят дважды.

Первый раз в последнее воскресенье марта в 3:00 часов на один час вперед.

Второй раз – в последнее воскресенье октября в 4:00 часов на один час назад.

В 2020 году переход на зимнее время состоялся по графику.

Однако эту процедуру (якобы призванную способствовать экономии электроэнергии) Европейская комиссия уже предложила отменить.

Каждая страна Европейского Союза к апрелю 2021 года определится, на каком времени останется – летнем или зимнем.

Кабмин планирует и в дальнейшем согласовывать украинское время с европейским, поэтому учитывая решение ЕС рассмотрит возможность отмены в Украине изменения летнего времени на зимнее и наоборот.