Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси
Сразу 7 стран решили присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Среди этих государств есть и соседка Беларуси Украины.
Санкции были введены из-за фальсификации выборов и нарушения прав человека, объявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель. Его цитирует сайт Европейского Совета.
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Санкции касаются сразу 40 представителей белорусских властей, которых обвиняют в фальсификациях и применении силы против протестующих.
К решению Европейского Совета присоединились 7 стран:
- Албания,
- Северная Македония,
- Черногория,
- Исландия,
- Лихтенштейн,
- Норвегия,
- Украина.
Эти государства обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому Решению Рады. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,
– подчеркнул Хосеп Боррель.
Что предусматривают санкции?
Прежде всего говорится о запрете на въезд в государства, которые эти санкции поддержали, а также замораживание иностранных активов белорусских чиновников.
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