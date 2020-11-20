Сразу 7 стран решили присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Среди этих государств есть и соседка Беларуси Украины.

Санкции были введены из-за фальсификации выборов и нарушения прав человека, объявил глава европейской дипломатии Хосеп Боррель. Его цитирует сайт Европейского Совета.

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Санкции касаются сразу 40 представителей белорусских властей, которых обвиняют в фальсификациях и применении силы против протестующих.

К решению Европейского Совета присоединились 7 стран:

Албания,

Северная Македония,

Черногория,

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия,

Украина.

Эти государства обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому Решению Рады. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,

– подчеркнул Хосеп Боррель.