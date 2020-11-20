Украина присоединилась к решению Европейского союза расширить санкции против лидеров непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Ограничения будут действовать до 31 октября 2021 года.

К санкциям также присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Грузия. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

К слову Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Упомянутые страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета Евросоюза.

Почему ЕС наложил санкции