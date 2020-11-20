Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против лидеров Приднестровья
Украина присоединилась к решению Европейского союза расширить санкции против лидеров непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Ограничения будут действовать до 31 октября 2021 года.
К санкциям также присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Грузия. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
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"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.
Упомянутые страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета Евросоюза.
Почему ЕС наложил санкции
- В 1991 году на территории Молдовы создали так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Тогда Россия поддержала оккупантов.
- В 2006 году на Приднестровье состоялся референдум за интеграцию с Российской Федерацией. Международное сообщество не признало его результаты.
- Сейчас на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики находятся российские войска. А на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов
- Впервые санкции на лидеров ПМР Евросоюз наложил в 2010 году, и с тех пор они ежегодно пересматриваются.
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