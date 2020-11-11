Министерство обороны Украины заключило контракт с Чехией о покупке 30 самоходных гаубиц "Дана". Их не изготавливают уже более 30 лет, они не соответствуют стандартам НАТО, а у Украины дефицит необходимых снарядов калибра 152 миллиметра.

Объяснить закупку чешских гаубиц "Дана" чем-нибудь, кроме коррупции, невозможно, ведь ВСУ они абсолютно не нужны. Об этом в своем фейсбуке заявил главный редактор издания Censor.net Юрий Бутусов.

Интересно Ударные беспилотники стали модным смертоносным оружием: готовы ли ВСУ к современной войне

Впрочем, сейчас министр обороны Андрей Таран эту позорную сделку все же заключил. Неприятно поражает, что главком ВСУ Руслан Хомчак это соглашение одобрил,

– подчеркнул журналист.

Он подчеркнул, что Чехия сняла "Дану" с вооружения еще в 2018 году, ведь чешская армия перешла на единый калибр – 155 миллиметров. С этого времени они простаивали на складах, а Чехия мечтала избавиться.

Еще один аспект против этих гаубиц – их возраст и технические способности. Перестали производить такие гаубицы еще в Чехословакии в 1989 году. Дальность стрельбы составляет всего 20 километров, а страны НАТО давно перешли на оружие, которое стреляет на 30-40 километров.

Но самой большой проблемой Юрий Бутусов называет нехватку снарядов для "Даны". Он подчеркнул, что, например, для 152-миллиметровых "Гиацинт" снарядов не хватает. Поэтому, по его мнению, экономически выгодно было бы перейти на единый калибр 155 миллиметров.

Журналист считает, что вместо них можно было бы "довести до ума" производство отечественной самоходной гаубицы "Богдана" или закупать сравнительно дешевые французские гаубицы CAESAR, эффективная дальность которых составляет 42 километра.

Многие программы гособоронзаказа-2020 не выполнены. Минобороны срывало весь год выплаты украинским производителям. И накопило остатки на конец года. Все это теперь хотят вбухать в совершенно не нужное устаревшее железо. Очевидно, что это делается умышленно,

– заявил Юрий Бутусов.

Он выразил надежду, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский обратит внимание на эту ситуацию, что указывает на "отсутствие оборонного планирования Украины".

Подробнее о гаубице "Дана":