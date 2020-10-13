Для увеличения объемов торговли Украина и Польша будут развивать транспортный коридор между Балтийским и Черным морями. Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что "мосты" между двумя государствами важно совершенствовать.

В Одессе в присутствии президентов Украины и Польши подписали Меморандум о намерениях между государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" и Администрацией порта Гданьск. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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О чем говорится в меморандуме

Украина и Польша должны совместно развивать транспортный коридор, который объединяет Балтийское и Черное моря.

Логистическое сотрудничество между портами двух стран должно увеличиться.

Украину привлекут к инфраструктурным проектам, которые будет реализовывать Польша в ближайшие годы. Речь идет о строительстве Центрального коммуникационного порта (CPK), Via Carpatia, Via Baltica, а также Rail Baltica.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Меморандум будет способствовать увеличению торговли между двумя странами, а также поможет увеличить объем контейнерных перевозок из Китая в Европу через Украину.

Что говорил Зеленский

Рад, что сегодня здесь будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьска и Одессы,

– сказал Зеленский.

Что говорил президент Дуда

Президент рассказал, что Гданьск является одним из главных портов Польши.

Я рад, что сегодня будет подписан Меморандум, который открывает для нас создание интермодального транспортного коридора,

– сказал Дуда.

Президент Польши считает, что украинские порты смогут представить привлекательное предложение перевозки товаров между странами. По его мнению, Украина и Польша должны налаживать "мосты".

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