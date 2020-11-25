Украинцы смогут свободно путешествовать в карибскую страну Сент-Винсент и Гренадины. Украина подписала соглашение о безвизовом режиме между странами.

Дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в Твиттере.

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Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой.

Вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев,

– написал Пристайко.

Ранее стало известно, что Украина намерена подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины. Реализация этого решения позволит ввести безвизовый режим взаимных поездок для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Обратите внимание! Сент-Винсент и Гренадины – это островное государство в Карибском море (независимая от Великобритании с 1979 года) с развитым туризмом и сельским хозяйством. Входит в Британское Содружество наций.

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