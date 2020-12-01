Украина получит 100 миллионов евро кредита от Польши: Рада поддержала закон
Верховная Рада 1 декабря приняла закон, необходимый для получения 100 миллионов евро кредита от Польши. Деньги пойдут на обустройство границы и строительство дорог в западном регионе.
Соответствующий законопроект №3039а поддержали во втором чтении и в целом 304 народных депутата. Об этом сообщает 24 канал.
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Что предусматривает закон
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. В частности, предоставляется нулевая ставка НДС на операции по поставке товаров из Польши и оказанию услуг гражданами соседнего государства. Такие нормы будут действовать на период реализации договора.
На что потратят одолженные деньги
- На развитие подразделений охраны государственной границы;
- обустройство международных автомобильных пунктов пропуска;
- на проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона.
К слову, кредитное соглашение на 100 миллионов евро между Украиной и Польшей подписали еще в 2015 году. Его срок действия составляет 30 лет.
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