Вооруженные силы Украины получат 5 новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar. Их закупят для военных уже в 2021 году.

Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий лан", пишет "АрміяInform".

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По его словам, соответствующее решение уже принято и спланировано. Новые Bayraktar имеют несколько иные тактико-технические характеристики чем предыдущие модели, в частности – высоту и дальность применения.

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Беспилотники Bayraktar для Украины

Ранее гендиректор компании "Укрспецэкспорт" заявил, что Украина намерена приобрести у Турции еще 48 беспилотников Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 в переводе означает "знаменосец". Это – оперативно-тактический беспилотник с большой продолжительностью полета.

Такой аппарат может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Украина уже закупила 6 таких устройств у Турции в 2018 году.



Так выглядят беспилотники Bayraktar TB2 / Фото Укроборонпрома

Заметим, что ранее Турция отказалась использовать в производстве Bayraktar ТВ2 двигатели украинского производителя "Мотор Сич". Военные выбрали для этого другую компанию.