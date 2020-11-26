Украина получит 5 новых беспилотников Bayraktar, – Хомчак
Вооруженные силы Украины получат 5 новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar. Их закупят для военных уже в 2021 году.
Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий лан", пишет "АрміяInform".
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По его словам, соответствующее решение уже принято и спланировано. Новые Bayraktar имеют несколько иные тактико-технические характеристики чем предыдущие модели, в частности – высоту и дальность применения.
Беспилотники Bayraktar для Украины
- Ранее гендиректор компании "Укрспецэкспорт" заявил, что Украина намерена приобрести у Турции еще 48 беспилотников Bayraktar TB2.
- Bayraktar TB2 в переводе означает "знаменосец". Это – оперативно-тактический беспилотник с большой продолжительностью полета.
- Такой аппарат может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Украина уже закупила 6 таких устройств у Турции в 2018 году.
Так выглядят беспилотники Bayraktar TB2 / Фото Укроборонпрома
Заметим, что ранее Турция отказалась использовать в производстве Bayraktar ТВ2 двигатели украинского производителя "Мотор Сич". Военные выбрали для этого другую компанию.
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