Польша предоставит дополнительные 5 тысяч разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год. Об этом страны договорились во время украинско-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Кроме этого, удалось также не допустить уменьшения количества разрешений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Он также отметил, что до этого украинская сторона неоднократно общалась с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком.

Согласно договоренностям, Украина получит от Польши дополнительные 5 тысяч разрешений на автоперевозки:

1500 универсальных;

3500 транзитных.

Украинские перевозчики получат первые разрешения уже в начале декабря 2020 года. Они будут действовать до 31 января 2021 года.

Количество разрешений на автоперевозки не уменьшится

Владислав Криклий также отметил, что, по результатам комиссии, удалось договориться не уменьшать количество разрешений на автоперевозки.

"Будет осуществлен предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 тысяч", – отметил министр инфраструктуры.