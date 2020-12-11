Из-за осложнения погодных условий по состоянию на утро 11 декабря в Украине без электричества оставались 173 населенных пункта. Располагаются они в 3 областях – Киевской, Житомирской и Черновицкой.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, обесточивание произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач. Перед этим они обледенели. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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173 населенных пункта без электричества: детали

Киевская – 79,

Житомирская – 58,

Черновицкая – 36.

Кроме того, в ряде регионов из-за непогоды ограничивали движение. Здесь как городские, так и областные дороги превратились в каток. А в некоторых регионах лед еще образовался под водой, так как шел дождь.

В каких областях временно ограничивали движение

Житомирская,

Киевская,

Ровненская,

Тернопольская,

Хмельницкая.

Заметим, что ограничивали движение только 10 декабря. По информации Службы автомобильных дорог, по состоянию на утро 11 числа ограничений движения ни в одной области Украины нет. Речь идет об автодорогах государственного и местного значения. Дорожное покрытие на них обрабатывали с помощью спецтехники.

С прогнозом погоды на 11 декабря может ознакомиться по этой ссылке. Также обратите внимание на наш материал Как вести себя во время гололеда: советы водителям и пешеходам.