Непогода в Украине: без света почти 200 населенных пунктов, кое-где ограничивали движение
Из-за осложнения погодных условий по состоянию на утро 11 декабря в Украине без электричества оставались 173 населенных пункта. Располагаются они в 3 областях – Киевской, Житомирской и Черновицкой.
Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, обесточивание произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач. Перед этим они обледенели. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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173 населенных пункта без электричества: детали
- Киевская – 79,
- Житомирская – 58,
- Черновицкая – 36.
Кроме того, в ряде регионов из-за непогоды ограничивали движение. Здесь как городские, так и областные дороги превратились в каток. А в некоторых регионах лед еще образовался под водой, так как шел дождь.
В каких областях временно ограничивали движение
- Житомирская,
- Киевская,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая.
Заметим, что ограничивали движение только 10 декабря. По информации Службы автомобильных дорог, по состоянию на утро 11 числа ограничений движения ни в одной области Украины нет. Речь идет об автодорогах государственного и местного значения. Дорожное покрытие на них обрабатывали с помощью спецтехники.
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