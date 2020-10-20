Украина построит две военные базы на Черном море: реакция России не заставила себя ждать
Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что для защиты Черноморского региона в Украине построят две военно-морские базы. На это мгновенно отреагировали у президента России Владимира Путина.
Украина также будет развивать противовоздушную оборону совместно с Турцией. Об этом Зеленский заявил во время ежегодного обращения в Верховную Раду, сообщает 24 канал.
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Мы начинаем строить две военно-морские украинские базы для защиты Черноморского региона,
– сказал Зеленский.
Что президент сказал о модернизации вооружений
- Зеленский заявил, что Украина будет разрабатывать беспилотники и двигатели совместно с Турцией.
- Президент рассказал о модернизации украинского фрегата "Гетман Сагайдачный", которая сейчас продолжается.
- На вооружение украинского войска приняли противокорабельные крылатые ракеты "Нептун".
- Также Зеленский рассказал о подготовке десантных катеров "Кентавр".
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Как отреагировали в России
Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что строительство украинских военных баз может повредить стабильности, сообщает ТАСС.
Это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует,
– заявил Песков.
При этом спикер Путина добавил, что в Кремле пока не знают, о каких именно военных базах говорил Зеленский.