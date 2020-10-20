Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что для защиты Черноморского региона в Украине построят две военно-морские базы. На это мгновенно отреагировали у президента России Владимира Путина.

Украина также будет развивать противовоздушную оборону совместно с Турцией. Об этом Зеленский заявил во время ежегодного обращения в Верховную Раду, сообщает 24 канал.

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Мы начинаем строить две военно-морские украинские базы для защиты Черноморского региона,

– сказал Зеленский.

Что президент сказал о модернизации вооружений

Зеленский заявил, что Украина будет разрабатывать беспилотники и двигатели совместно с Турцией.

Президент рассказал о модернизации украинского фрегата "Гетман Сагайдачный", которая сейчас продолжается.

На вооружение украинского войска приняли противокорабельные крылатые ракеты "Нептун".

Также Зеленский рассказал о подготовке десантных катеров "Кентавр".

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Как отреагировали в России

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что строительство украинских военных баз может повредить стабильности, сообщает ТАСС.

Это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует,

– заявил Песков.

При этом спикер Путина добавил, что в Кремле пока не знают, о каких именно военных базах говорил Зеленский.

Обратите внимание. Президент Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде. Читайте главное из его речи.